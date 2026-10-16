Danny DeVito: Todo se está volviendo conservador, debemos recuperar el cine independiente

La leyenda de Hollywood Danny DeVito, que presenta en el Festival de Sitges "Drag", película que produce junto a sus hijos Jake y Lucy DeVito, aseguró este jueves que "todo se está volviendo conservador", por lo que "debemos recuperar el cine independiente".

El estadounidense, mito del cine gracias a sus papeles en "Twins" o "Batman Returns", la dirección de "Matilda" y "The War of the Roses" o la producción de "Pulp Fiction", recibió este jueves el Gran Premio Honorífico de Sitges, lo que considera "un honor".

Además de la distinción, DeVito presenta en competición oficial "Drag", una comedia negra protagonizada por su hija Lucy DeVito, Lizzy Caplan y John Stamos, un género sobre el que aseguró que le da "libertad".

"Cuanto más oscuro, mejor. Me gusta el viejo precepto de zarandear a los personajes, hacer que suban a un árbol, amenazarlos con un palo y luego dejarlos bajar. A mí, cuando consigo que suban al árbol, me gusta tomarles el pelo", siguió el productor de "Drag", que se confesó admirador desde joven de Dean Martin, Jerry Lewis o los "Tres Chiflados".

La cinta tiene mucho de eso, ya que sitúa a dos hermanas, Lucy DeVito y Lizzy Caplan, entrando a robar en una casa en medio del bosque, lo que las llevará a situaciones tan sangrientas como chistosas, en un camino ya explorado por DeVito en "Throw Momma from the Train" o "Death to Smoochy", además de la longeva serie "It's Always Sunny in Philadelphia".

La libertad de la comedia negra

"Esperamos seguir los pasos de Danny, porque ha participado en la creación de historias maravillosas y, como él mismo ha dicho, la libertad de la comedia negra reside en que puedes ir en cualquier dirección, siempre con la idea de sorprender al público", suscribieron Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, directores de "Drag".

Sobre esa libertad, DeVito enfatizó que "las cosas están cambiando y todo se está volviendo muy conservador", aunque poco a poco el "péndulo está oscilando y hay algo más de espacio para explorar".

"Debemos recuperar el cine independiente. Los grandes conglomerados empresariales tienen que producir un determinado número de películas al año, pero estamos hablando de artistas. Estamos hablando de Greg y Raviv, de personas apasionadas por sus proyectos individuales, y eso es lo que queremos apoyar. No es fácil, pero tampoco es imposible", agregó el productor.

Ese plural incluye a Jake y Lucy DeVito, quienes trabajan junto a su padre dentro de la productora Jersey Films 2nd Avenue, una labor que, según el hijo menor, "permite ampliar la familia" con el resto de miembros del equipo a través de "una experiencia muy comunitaria".

"Somos una familia muy unida y crecimos viendo películas, yendo a rodajes y aprendiendo a amar el cine. Así que nos entendemos muy bien y tenemos una conexión especial. Somos muy afortunados de tener esta oportunidad de trabajar juntos, crear juntos y colaborar", siguió Lucy.

Evidentemente, Danny DeVito reconoció su implicación junto a su mujer, Rhea Perlman, en la educación cinéfila de sus hijos.

"En casa surgían preguntas: '¿Qué es el blanco y negro?' o '¿Qué son los subtítulos?'. Así que fui introduciéndolos poco a poco en el cine y, al final, ellos tomaron la iniciativa. Ahora son ellos los que me llevan a mí", sentencia DeVito orgulloso.