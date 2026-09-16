De Larraín a Martelli: Chile llega al Festival de San Sebastián con ocho producciones

El cine chileno aterrizará con fuerza en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián con ocho producciones presentes en las diversas secciones del evento.

El grupo lo encabeza "Mis muertos tristes", la nueva serie dirigida por Pablo Larraín para Netflix que estará en la Selección Oficial del certamen en formato largometraje. Esta obra llegará al streaming el 24 de septiembre.

Por otro lado "El Deshielo", la película de Manuela Martelli que intentará representar a Chile en los Oscar 2027, será parte de la sección Horizontes Latinos. Allí también estará "La perra" de Dominga Sotomayor.

La animada "Winnipeg el barco de la esperanza,Para los contrincantes" de Felipe Luis, "Este cuerpo mío" de Afioco Gnecco y la elogiada "Wild Horse Nine" también estarán en San Sebastián.

El Festival de Cine de San Sebastián se realizará entre el 18 y el 26 de septiembre.