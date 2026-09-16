Arrau: Si hubiéramos sabido del velorio en Quilicura, hubiéramos tomado acciones de prevención

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el "velorio" simbólico realizado en la población Parinacota de Quilicura, donde desconocidos realizaron una despedida armada en homenaje a un joven de 20 años asesinado el pasado 12 de septiembre.

De acuerdo al relato de testigos, en el acto simbólico se registraron disparos con armas automáticas al aire, los que impactaron y traspasaron techumbres; se lanzaron fuegos artificiales, e incluso se incendió un vehículo. Todo esto, en ausencia del cuerpo de la víctima, que permanece bajo custodia en el Servicio Médico Legal.

El ministro Arrau señaló que el hecho ocurrió alrededor de la medianoche y ante la denuncia se tomó contacto con la alcaldesa y se dispuso de servicio especializado. Sin embargo, afirmó que no se trató de una situación que se podría haber previsto.

"Por supuesto que no podemos tener personal de GOPE o de COP desplegado en toda la región, pero estamos atentos a esto para dar rápida respuesta, para darle tranquilidad a la alcaldesa con quien hemos estado en terreno, hemos estado recorriendo, hemos estado haciendo operativos", afirmó.

"Y quiero darles la tranquilidad a los vecinos que ayer se vieron afectados que vamos a tomar las providencias del caso para que esto no se repita", agregó.

De todas formas, aseveró que "si se hubiera sabido, si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso".

La convocatoria se coordinó a través de redes sociales por familiares y allegados, sorteando el objetivo de la legislación que busca suprimir los velatorios prolongados para evitar riesgos a la seguridad pública.