Desde la Tierra Media a Oxford: Cate Blanchett enseñará teatro en prestigiosa universidad

La actriz australiana radicada en el Reino Unido Cate Blanchett ha sido nombrada profesora visitante de teatro en la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde enseñará el próximo curso.

Como titular de la cátedra Cameron Mackintosh, con sede en el Saint Catherine's College, en el año académico 2026-27, la galardonada intérprete "participará en un programa de conversaciones, conferencias y encuentros con estudiantes y con la comunidad universitaria en general", según un comunicado del centro educativo.

La universidad destacó que, además de su carrera cinematográfica, la actriz fue codirectora artística y ejecutiva de la Sydney Theatre Company de Australia entre 2008 y 2013, donde impulsó "nuevas producciones e iniciativas de sostenibilidad".

Su trabajo en el escenario ha incluido producciones dirigidas por Liv Ullmann, Benedict Andrews, Katie Mitchell y Thomas Ostermeier, mientras que su labor en el cine ha sido reconocida con dos premios Oscar, cuatro BAFTA y cuatro Globos de Oro, entre otros.

Al anunciarse su nombramiento, Blanchett afirmó que "el arte derriba las fronteras y los límites de la imaginación".

"Mis años de práctica creativa me han dado la oportunidad de afinar sentimientos hasta convertirlos en ideas y de abrir caminos hacia la comprensión. La cátedra visitante es para mí una oportunidad electrizante de entablar un diálogo creativo directo y sólido con la próxima generación de pensadores y creadores", declaró.

Establecida en 1990, la Cátedra Visitante Cameron Mackintosh -en honor del mecenas que la financió- conecta desde hace más de tres décadas a figuras de relevancia internacional del teatro, el cine y las artes escénicas con los estudiantes y la comunidad universitaria.

Otros artistas que la han ocupado son Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Tom Stoppard, Stephen Fry o Diana Rigg.