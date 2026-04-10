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Tópicos: Magazine | Cine

Día del Cine 2026: Fechas, precios y películas en cartelera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con "Super Mario Galaxy" entre lo más destacado y un vistazo exclusivo a la película de "Papi Ricky".

Día del Cine 2026: Fechas, precios y películas en cartelera

El evento se extenderá por tres días.

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La celebración del Día del Cine está de regreso este 2026, reuniendo a todas las cadenas de Chile en este evento que permite a los espectadores acceder a las salas con precios rebajados.

Todas las salas de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star a lo largo del país serán parte de este festejo que se extenderá por tres días: lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.

Solamente durante esas jornadas, los precios de las entradas irán desde los 2.000 pesos para sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, a los 4.000 pesos para los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros.

Entre los estrenos más destacados que podrán encontrar en la cartelera a nivel nacional están la taquillera "Super Mario Galaxy: La Película", la segunda entrega la franquicia de Illumination y Nintendo, además de "El Drama", con Zendaya y Robert Pattinson, y el horror de "La Posesión de la Momia".

Además, de forma exclusiva, en todas las funciones durante las fechas mencionadas se exhibirá el primer adelanto de "Papi Ricky: La Película", que reúne a Jorge Zabaleta, Belén Soto y Mane Swett, de cara a su estreno en cines durante este 2026.

Se suma el reestreno del clásico de Hayao Miyazaki, "El Casillo Ambulante", de Studio Ghibli; "Hoppers: Operación Castor", de Disney y Pixar, la sátira de ciencia ficción "Buena Suerte, Diviértete, No Mueras", el terror de "La Novia del Diablo" y la cinta chilena del director Diego Céspedes galardonada en Cannes, "La Misteriosa Mirada del Flamenco".

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