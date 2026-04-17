Dwayne Johnson: "La verdadera masculinidad" significa apoyar y defender a todas las mujeres

El actor Dwayne Johnson aseguró que "la verdadera masculinidad" significa "empoderar, apoyar y defender a todas las mujeres".

Durante la presentación en CinemaCon 2026 del live-action de "Moana", película donde vuelve a interpretar al semidiós "Maui" tras darle su voz en la versión animada, el exluchador de la WWE habló sobre el rol que cumple su personaje para guiar y empoderar a la protagonista, interpretada por Catherine Laga'aia, quien debuta en la gran pantalla con esta aventura.

Antes de presentar a su compañera de elenco, Johnson sostuvo que "la heroína de nuestra historia no es una princesa, es una guerrera, empoderada y apoyada por este semidiós llamado 'Maui'. Y creo que ahí radica precisamente la importancia de la historia".

"Todos los hombres, independientemente de la edad que tengamos, debemos empoderar, apoyar y defender a todas las mujeres. Eso es lo que significa la verdadera masculinidad", aseguró el actor nominado al Globo de Oro por "The Smashing Machine".

La película animada se estrenó en 2016 y su adaptación en acción real está dirigida por Thomas Kail, llegando a los cines el próximo 9 de julio.