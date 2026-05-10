"El Agente Secreto" y "El Eternauta" fueron las grandes triunfadoras de los Premios Platino

La película "El Agente Secreto" se convirtió este sábado en la gran triunfadora de la XIII edición de los Premios Platino al obtener siete galardones, entre ellos el de Mejor director para Kleber Mendonça Filho, Mejor película y Mejor intérprete masculino para Wagner Moura.

En una primera entrega de los premios había logrado los de Mejor guion, Mejor música original, Mejor dirección de montaje y Mejor dirección de arte.

"Este premio es para Wagner Moura, un gran amigo, un gran actor. Qué placer trabajar con él. Quería compartir con amigos que están aquí y con todas las personas que vieron 'El Agente Secreto'. Fue una aventura", dijo Mendonça Filho al recibir el galardón a mejor director.

El realizador brasileño fue el encargado también de leer un mensaje de Moura, quien no pudo estar presente en la gala al encontrarse en España en el rodaje de un nuevo trabajo.

"Quiero dedicar este premio al portavoz de este mensaje: ese director genio, gran amigo, gran artista, ese hombre guapo y sensual. Te amo, Kleber (Mendonça Filho)", rezaba el texto del actor, en el que también mostraba su admiración por el realizador.

Los premios más relevantes en cine fueron para Brasil, mientras que Argentina destacó en series, con "El Eternauta" como gran triunfadora.

La serie argentina se llevó, entre otros, el premio a mejor miniserie de ficción y su protagonista, Ricardo Darín, obtuvo el galardón a mejor actor de serie. El uruguayo César Troncoso fue reconocido como mejor actor de reparto y Guillermo Francella recibió el premio de honor a toda su carrera.