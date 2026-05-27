"El Día de la Revelación" de Steven Spielberg liberó su enigmático tráiler final

Steven Spielberg regresa a la gran pantalla con uno de sus géneros predilectos, la ciencia ficción, para presentarnos un misterio de otro mundo en "El día de la revelación ("Disclosure Day"), cuyo tráiler final adelanta que la verdad pertenecerá a siete mil millones de personas.

A estrenarse en cines chilenos el próximo 11 de junio, veremos a una meteoróloga, interpretada por Emily Blunt, siendo elegida portavoz de un mensaje de origen desconocido, que pondrá a prueba a la humanidad cuando la especulación se transforme en certeza.

Basada en una historia de Spielberg y con guion de David Koepp ("Jurassic Park"), marca el retorno del cineasta a las historias cinematográficas sobre vida en otros planetas, que inició con "Encuentros cercanos del tercer tipo" para luego continuar con "E.T. El extraterrestre" y "La guerra de los mundos".

"Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo probara, ¿te asustaría?", nos pregunta esta película que también tiene en su elenco a Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.