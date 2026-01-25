El primer vistazo a Yoshi: Liberan nuevo trailer de "Super Mario Galaxy: La Película"

Universal Pictures e Illumination liberaron un nuevo tráiler de The Super Mario Galaxy Movie, la próxima película basada en la exitosa franquicia de Nintendo.

El adelanto muestra elementos inéditos que no aparecieron en la primera cinta estrenada en 2023, entre ellos la Flor de Fuego, el clásico poder que permite a Mario y Luigi lanzar llamas, además de nuevos enemigos y escenarios inspirados en distintos mundos del universo Mario.

Uno de los momentos más celebrados del tráiler es la aparición de Yoshi, uno de los personajes más queridos de la saga, quien finalmente se suma a la historia tras haber sido insinuado en la escena post créditos de la primera película.

La película busca expandir el universo presentado en Super Mario Bros. La Película, que se convirtió en uno de los mayores éxitos animados de la historia, superando los 1.300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Revisa el trailer de "Super Mario Galaxy: La Película"