El rey de los monstruos: "Godzilla Minus Zero" conquistó la taquilla global

La película japonesa "Godzilla Minus Zero", secuela de la premiada "Godzilla Minus One" de 2023, entró con fuerza en el primer puesto de la taquilla internacional con una recaudación de 31,6 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, un resultado histórico para una cinta de habla no inglesa.



"Godzilla Minus Zero", nuevamente dirigida y escrita por Takashi Yamazaki, se ambienta en 1949, dos años después de la anterior película, y continúa la historia de la familia "Shikishima" mientras afronta una nueva desgracia.

En la taquilla internacional también destacó "El gato con sombrero", una comedia infantil inspirada en la obra de Dr. Seuss estrenada este fin de semana en EE. UU. y que acumula 30,5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.



El tercer puesto es para "Drummer Boy", un drama histórico ambientado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos que obtuvo 9,3 millones de recaudación en cines estadounidenses en su primer fin de semana.



Por su parte, el aclamado documental "You Can See Everything" ya supera los 80 millones de dólares de recaudación desde su estreno y "Clayface" los 100 millones de dólares.