"El Señor de los Anillos": ¿Quién es el nuevo actor que dará vida a Aragorn?

La saga de "El Señor de los Anillos" regresará a los cines en 2027 con "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", la cual no solo presentará el retorno de queridos rostros, sino que tendrá un importante cambio respecto a un personaje emblemático de la franquicia.

Viggo Mortensen, quien inmortalizara a "Aragorn" en la premiada trilogía original dirigida por Peter Jackson, no regresará en esta nueva entrega debido a que la película presenta una versión más joven de su personaje.

En concreto, "The Hunt for Gollum" se desarrolla entre los eventos del cumpleaños de "Bilbo" y los sucesos en las Minas de Moria, vistos en "La Comunidad del Anillo".

Mortensen, quien hoy tiene 67 años, cederá su personaje al actor norirlandés Jamie Dornan, reconocido por sus roles en "50 sombras de Grey" y "The Fall". A sus 43 años, dará vida a un "Aragorn" que aún no asume su destino como heredero de "Isildur", llegando a convertirse en el primer rey de los reinos unificados de Arnor y Gondor.

En la película, lo veremos cuando aún era un montaraz conocido simplemente como "Trancos" ("Strider"), quien recibe una solicitud del mismísimo "Gandalf": ayudarlo a capturar a "Gollum".

Dornan durante su aparición en la serie "Once upon a time".

El legendarium, la mitología creada por J.R.R. Tolkien, se expande con esta nueva película dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien volverá a interpretar a "Sméagol / Gollum" gracias a la captura de movimiento con la que hizo escuela.

Durante la CinemaCon 2026 se confirmó el elenco de "The Hunt for Gollum", oficializando el regreso de Elijah Wood e Ian McKellen como "Frodo" y "Gandalf", además de Lee Pace como "Thranduil", padre de "Legolas" y rey de los Elfos Silvanos del Bosque Negro que vimos en la trilogía de "El Hobbit".

Entre los nuevos nombres están Kate Winslet como "Marigol" y Leo Woodall como "Halvard".

La película, que tiene a Jackson junto a sus socias Fran Walsh y Philippa Boyens como productores "involucrados en cada paso del proceso", se estrenará el 17 de diciembre de 2027 en cines.