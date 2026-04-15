Elijah Wood volverá como "Frodo" en nueva película de "El Señor de los Anillos"

Los estudios Warner Bros. confirmaron el elenco y la fecha de estreno de "El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum", una nueva película de la franquicia.

La cinta será una precuela de la trilogía original desarrollada por Peter Jackson y estará enfocada en "Smeagol", el hobbit que se transforma en "Gollum" tras volverse el dueño del anillo único.

Andy Serkis, que encarnó al personaje en varias películas, volverá no sólo como "Gollum", si no que además como director del largometraje.

Además se confirmó el regreso de Elijah Wood como "Frodo", personaje protagonista de la primera trilogía de "El Señor de los Anillos", y de Ian McKellen como "Gandalf". También se reveló que Jamie Dormer será "Aragorn", quien fue inmortalizado por Viggo Mortensen.

"El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum" llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.