El presidente y consejero delegado del gigante audiovisual Skydance, David Ellison, confirmó que el magnate Elon Musk invirtió en esa empresa surgida de la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, y considera que es un honor.

"Contar con su voto de confianza y tenerlo como accionista es un honor y un privilegio. Y si en el futuro surgiera alguna oportunidad de colaborar con él estaríamos encantados, pero por el momento no hay nada", dijo el miércoles en Nueva York en la cumbre DealBook 2026 del diario The New York Times.

Ellison no confirmó la cantidad aportada por Musk, pero según adelantó a finales de octubre el portal digital Semafor, rondaría los 1.000 millones de dólares. Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David, contribuyó con esa misma cantidad a la polémica compra de X, anteriormente conocida como Twitter, que efectuó Musk en 2022.

Para el presidente de Skydance, según declaraciones citadas por Variety, Musk es "el mayor emprendedor de nuestro tiempo", alguien que además "no invierte en muchas empresas".

Skydance unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.

Ellison apuntó que la entrada de Musk en su capital no cambia los planes de HBO Max de emitir en esa plataforma el documental de Alex Gibney "Musk", un retrato del magnate que no esconde sus sombras y que le valió al director amenazas de denuncias por parte del equipo legal del sudafricano.