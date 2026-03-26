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Tópicos: Magazine | Cine

Estilo Smash Bros: Confirman a "Fox" en la nueva película de "Super Mario Bros."

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"The Super Mario Galaxy Movie" se estrenará el 1 de abril.

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A una semana de su llegada a los cines, la nueva película de "Super Mario Bros." anunció la incorporación de un personaje ajeno a la franquicia.

Se trata de "Fox McCloud", el zorro que protagoniza la saga "Star Fox" y que fue confirmado para "The Super Mario Galaxy Movie", la cinta que sucede al exitoso debut animado de Mario de 2023.

La llegada de "Fox" a este universo ajeno encendió la discusión entre los seguidores de Nintendo, que ya hablan de la confirmación de "Smash Bros." en el cine.

"The Super Mario Galaxy Movie" se estrenará en cines el próximo 1 de abril.

¿Qués es Super Smash Bros.?

"Super Smash Bros." es una franquicia de videojuegos de pelea en la que se enfrentan personajes de todas las sagas de Nintendo, incluyendo a "Super Mario,The Legend of Zelda,Pokemon,Metroid,Star Fox,Kirby" y "Donkey Kong".

En sus últimas entregas se sumaron personajes de otras compañías como Square Enix, Sega, Konami, Microsoft y Namco.

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