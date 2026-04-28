"Exit 8": La celebrada adaptación del videojuego llega a Chile
La película movió su estreno para el próximo 7 de mayo.
El protagonista de la película debe escapar de un bucle infinito convertido en purgatorio emocional.
La película movió su estreno para el próximo 7 de mayo.
El protagonista de la película debe escapar de un bucle infinito convertido en purgatorio emocional.
El pasadizo subterráneo interminable llega a las salas chilenas con el celebrado traspaso a la gran pantalla del videojuego "The Exit 8", a estrenarse el próximo 7 de mayo en Chile.
Bajo la dirección de Genki Kawamura ("A Hundred Flowers"), la película japonesa "Exit 8" es la adaptación cinematográfica del juego independiente desarrollado por la japonesa KOTAKE CREATE y que se lanzó en 2023.
El título se cual se transformó en un fenómeno con su simple, pero efectiva premisa: un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo del metro, el cual pareciera no tener fin. La única forma de escapar es encontrando la Salida 8 y, para ello, debemos seguir reglas simples.
No pasar por alto ninguna anomalía; si encontramos alguna anomalía, dar la vuelta inmediatamente; y si no encontramos ninguna, no dar la vuelta. Un pequeño error y el ciclo vuelve a comenzar.
Aquella es la misma base de la película, estrenada en 2025 en las Midnight Screenings del Festival de Cine de Cannes, teniendo a Kazunari Ninomiya como el protagonista de esta narrativa en la que deberá escapar de un bucle infinito convertido en purgatorio emocional.
El ingenioso y agobiante simulador de paseo "The Exit 8" está disponible en consolas y PC mediante Steam, además de dispositivos iOS y Android. También existe una versión para Meta Quest VR.