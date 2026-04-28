"Exit 8": La celebrada adaptación del videojuego llega a Chile

El pasadizo subterráneo interminable llega a las salas chilenas con el celebrado traspaso a la gran pantalla del videojuego "The Exit 8", a estrenarse el próximo 7 de mayo en Chile.

Bajo la dirección de Genki Kawamura ("A Hundred Flowers"), la película japonesa "Exit 8" es la adaptación cinematográfica del juego independiente desarrollado por la japonesa KOTAKE CREATE y que se lanzó en 2023.

El título se cual se transformó en un fenómeno con su simple, pero efectiva premisa: un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo del metro, el cual pareciera no tener fin. La única forma de escapar es encontrando la Salida 8 y, para ello, debemos seguir reglas simples.

No pasar por alto ninguna anomalía; si encontramos alguna anomalía, dar la vuelta inmediatamente; y si no encontramos ninguna, no dar la vuelta. Un pequeño error y el ciclo vuelve a comenzar.

Aquella es la misma base de la película, estrenada en 2025 en las Midnight Screenings del Festival de Cine de Cannes, teniendo a Kazunari Ninomiya como el protagonista de esta narrativa en la que deberá escapar de un bucle infinito convertido en purgatorio emocional.

El ingenioso y agobiante simulador de paseo "The Exit 8" está disponible en consolas y PC mediante Steam, además de dispositivos iOS y Android. También existe una versión para Meta Quest VR.