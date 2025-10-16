Familia de Diane Keaton revela la causa de muerte de la actriz

Tras la muerte de Diane Keaton, el pasado sábado 11 de octubre, la famila de la actriz reveló la causa de su fallecimiento.

Según reportes de la revista People, cercanos a la intérprete informaron que su deceso fue consecuencia de una neumonía. Sin embargo, no revelaron ni el lugar ni los motivos y los familiares pidieron en un primer momento privacidad.

Una fuente explicó al portal que su salud se había deteriorado rápidamente y que en sus últimos meses había estado rodeada de sus familiares más cercanos, que habían querido mantener en privado la situación. Incluso amigos de larga data, según la misma, no estaban del todo al corriente de lo que pasaba.

Asimismo, la famila aprovechó para recalcar las causas que apasionaban a la artista: "Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", dijo esa nota.

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo, que se inició con "Lovers and Other Strangers" ('Amantes y otros extraños') en 1970.

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un BAFTA respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzó la fama mundial con la saga 'The Godfather' ('El padrino'), cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974, y con 'Annie Hall' (1977), dirigida por Woody Allen, que le valió la estatuilla dorada.