Festival de Cine LGBTIQ+ en Chile destacó obras de Bélgica, España y Francia

El Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ (Cine Movilh) celebró en Chile su XVII edición, reconociendo tres producciones que exploran con profundidad la diversidad, los derechos humanos y la educación, en una competencia que distinguió obras de Bélgica, España y Francia dentro de las categorías de largometraje, documental y cortometraje.

El largometraje belga "Amal", dirigido por Jawad Rhalib, fue elegido como el mejor filme del certamen según la votación del público. La cinta narra la historia de una profesora de secundaria y una estudiante acusada de ser lesbiana, ambas víctimas de acoso físico, verbal y digital en un colegio de Bruselas.

En la categoría documental, el premio recayó en "Un Hombre Tranquilo", obra española de César Vallejo, Santiago Gómez Merino y Alberto J. Fernández, que retrata la vida de Miguel Ángel Sánchez, uno de los pioneros en la lucha por la igualdad LGTBI en España.

Finalmente, el cortometraje francés "La Espera", de Alice Douard, fue reconocido por su relato íntimo y emotivo sobre dos mujeres que aguardan el nacimiento de su primer hijo.

"Felicitamos con entusiasmo a estas poderosas producciones, cuyas historias únicas, valientes y profundamente humanas conmovieron al público y destacaron por su sensibilidad artística y su compromiso social", señaló el productor del Festival, Gonzalo Velásquez.

Organizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el evento contó con el apoyo de las embajadas de Bélgica, España, Francia y México, además de instituciones culturales como el Instituto Francés, la AECID, el Centro Cultural de España y la Cineteca Nacional.