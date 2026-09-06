Lee Chang-dong regresa con nueva película tras ocho años y apunta al León de Oro

Después de ocho años sin estrenar una película, Lee Chang-dong regresó al cine con 'Possible Love', una producción de Netflix que este domingo se presento en el Festival de Venecia y entró en la carrera por el León de Oro.

El realizador surcoreano, que no presentaba un nuevo trabajo desde 'Burning' (2018), explicó que los cambios sociales de los últimos años estuvieron detrás de su regreso.

"A lo largo de estos años he sentido realmente hasta qué punto nuestras vidas se han transformado y cambiado de manera tan drástica", señaló durante la presentación de la cinta. "El Covid me hizo pensar en que la relación entre los seres humanos estaba cambiando profundamente y eso planteaba una pregunta: ¿Puede el cine seguir conectando a la gente?".

'Possible Love' es el encuentro de dos parejas muy distintas: una de obreros sindicalistas y afectados por recortes y por el avance de tecnologías que amenazan con sustituirles; la otra, una aspirante a documentarista y su rico marido, interesados especialmente en rodar un filme sobre las protestas y aspiraciones laborales de su país.

La relación entre matrimonios empezará a estrecharse en torno a la cámara: los primeros se verán agasajados, por primera vez escuchados por alguien 'importante'... a pesar de que el objetivo de sus nuevos amigos será más bien retratar sus desvelos y miserias.

La cinta, una producción de Netflix, es un monumental ensayo -por su profundidad y también por su duración de casi 3 horas- sobre las diferencias de clase y el deseo de encajar, pero también esconde una ácida crítica a ese esnobismo que 'vampiriza' realidades de pobreza.

Por esa razón, 'Possible Love' incluye una mención 'in memoriam' del 'Decálogo 10' de Krzysztof Kieślowski, 'No codiciarás los bienes ajenos' (1990), ya que cada pareja busca algo de la otra, aunque ese algo sea en la práctica inalcanzable.

Y es que en el fondo de la película, según explicó el realizador, subyace una pregunta: "¿Cómo podemos mantener nuestro sentido de identidad y, al mismo tiempo, descubrir quiénes somos?".

La mirada detrás de la cámara

El surcoreano defendió en la presentación la necesidad de que el cine retrate la realidad y se dijo muy cercano a la documentalista de su película, interpretada por la actriz Cho Yeo-jeong.

"Es un personaje que se pregunta constantemente cuál es realmente su actitud, qué siente por esas personas y cuál es la relación entre ella y a quienes está retratando. Creo que este personaje es el que más se acerca a mi propia identidad como cineasta", refirió.

La relación entre el director y la realidad, entre observador y la cosa observada, es "inevitable" para el maestro desde su juventud, como escritor y en el resto de sus obras.

"El vínculo entre mi mismo y las personas sobre las que escribo, su dolor, ya sean trabajadores, personas marginadas o estudiantes que luchan por la democracia. Siempre me he preguntado: ¿Hasta qué punto estoy cerca de ellos? ¿Y hasta qué punto soy honesto al retratar su posición o su perspectiva?", sostuvo.

Possible Love marcó además el regreso de Lee Chang-dong al Festival de Venecia más de dos décadas después de ganar el León de Plata con 'Oasis' en 2002.

La cinta fue recibida con un aplauso prácticamente unánime en la Mostra y compite por el León de Oro junto a títulos como 'The Echo Chamber', dirigida por Andrea Pallaoro a partir del último guion de 'Bernardo Bertolucci', y 'Woman Unknown', de la danesa May el-Toukhy.