Oasis se tomó Venecia: documental del reencuentro desató cánticos, euforia y ocho minutos de ovación

Liam y Noel Gallagher reaparecieron juntos este sábado en el Festival de Cine de Venecia para el estreno de Oasis: Don't Look Back in Anger, el documental que sigue la multitudinaria gira que marcó el regreso de la banda después de 15 años.

La producción fue recibida con ocho minutos de ovación de pie, mientras los hermanos se tomaron de las manos y las levantaron frente al público. En medio de los aplausos, Noel pareció secarse algunas lágrimas, mientras Liam alentaba a los asistentes.

Durante la proyección, el público aplaudió varias de las presentaciones incluidas en la película y terminó cantando al unísono "Champagne Supernova".

Liam, en plena y extensa ovación, miró su reloj y preguntó si ya podían marcharse, antes de que Steven Knight, creador del documental, lo convenciera de permanecer unos minutos más.

La situación se desató por completo cuando los Gallagher bajaron hasta el público para firmar autógrafos. Los fanáticos se abalanzaron en busca de fotografías y firmas, formando un pequeño "mosh pit" dentro del teatro.

La euforia también se tomo la alfombra roja. Vestidos con sombreros tipo bucket y merchandising de Oasis, seguidores italianos esperaron a los hermanos cantando "Acquiesce" y "Wonderwall" y luego corearon el nombre de la banda cuando aparecieron.

Dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, Oasis: Don't Look Back in Anger registra la gira Oasis Live '25 e incluye imágenes de la banda tanto sobre el escenario como detrás de escena.

El documental también contiene la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de 20 años, después de que los hermanos retomaran su relación musical para una gira que marcó la primera vez que tocaron juntos desde 2009.

El tour agotó rápidamente sus entradas y recorrió Reino Unido, Norteamérica, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil.

El filme llegará a los cines el 11 de septiembre, antes de estrenarse en Disney+ durante este año.