Peter Jackson recibió la Palma de Oro honorífica en una reunión de "El Señor de los Anillos"

El director neozelandés Peter Jackson recibió este martes una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un homenaje que el cineasta describió como "inesperado" y "milagroso", especialmente al ser celebrado por la gesta -hasta entonces considerada imposible- de haber adaptado "El Señor de los Anillos".

"Nunca pensé que ganaría una porque no hago filmes que consiguen la Palma", detalló sobre el galardón, que le fue entregado en el escenario del Gran Teatro Lumière, tras haber desfilado por la alfombra roja con la icónica melodía de "La Comunidad del Anillo" con el actor estadounidense Elijah Wood, al que Jackson llevó hasta la Tierra Media como "Frodo" y a donde regresará con una nueva película de la saga.

El también responsable de títulos como "The Lovely Bones" explicó que Cannes ha sido un lugar fundamental en su carrera y, sobre todo, en la preparación de la trilogía de "El Señor de los Anillos", ya que fue en el marco de este certamen francés donde se pudieron ver por primera vez las imágenes inéditas del filme en 2001.

Eran apenas 26 minutos, siete meses antes del estreno oficial, que impactaron a los periodistas que pudieron ver el adelanto.

Antes de eso, recordó, "todos los medios no hablaban más que de fracaso". Pero "Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí", compartió Jackson en su discurso de agradecimiento.

Años atrás ya había estado en el festival, rememoró, tras haber filmado "Bad Taste", de 1987, un título que gracias al mercado del festival pudo ser visto en medio centenar de países y eso supuso el auténtico "lanzamiento" de su carrera.

"Para mí Cannes está ligado a buenos recuerdos", aseguró.

"La tecnología no significa nada si no lleva una parte de humanidad"

Antes de entregarle el galardón, Wood le había descrito como un genio que cambió el cine cuando se embarcó en el rodaje de la obra maestra de J.R.R. Tolkien, una proeza técnica que, pese a todo, se siente "artesanal" y con "corazón".

"La tecnología no significa nada si no lleva una parte de humanidad", afirmó el intérprete de 45 años, con el que Jackson bromeó para romper el hielo al felicitarle porque por fin había logrado tener vello facial.

En aquel monumental rodaje de la trilogía sobre el Anillo Único, Wood contó que le vio "tomar decisiones imposibles todos los días con una calma increíble" y señaló también que la labor de Jackson ha permitido desarrollar la industria cinematográfica en Nueva Zelanda, que antes de él era muy pequeña.

La trilogía de "El señor de los anillos" consiguió un total de 17 Oscar, once de ellos para la tercera película, que igualó así el récord de estatuillas que estaba en poder den 'Ben Hur' (1959) y 'Titanic' (1997). Y, con 3.000 millones de dólares en ingresos, es la octava saga más rentable de la historia.

Jackson filmó después la nueva versión de "King Kong" (2005), antes de regresar al universo de Tolkien con otra trilogía, la de "El Hobbit" entre 2012 y 2014.

En los últimos años ha realizado documentales como "They Shall Not Grow Old", de 2018, sobre la Primera Guerra Mundial, o la miniserie "The Beatles: Get back" (2021).

Tras la entrega del trofeo al cineasta neozelandés, las actrices Jane Fonda y Gong Li se encargaron de declarar abierta la edición 79 del Festival de Cannes, que comenzó con la proyección fuera de competición de la comedia francesa 'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori.