Sanfic 2026 eligió a sus ganadores en ceremonia marcada por el homenaje a Sebastián Lelio

El homenaje al cineasta Sebastián Lelio marcó la ceremonia de cierre de la edición 2026 del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), en una celebración donde el recuerdo del ganador del Oscar por "Una Mujer Fantástica" se hizo presente desde el primer momento.

Un momento de los momentos más emotivos de la noche fue el tributo al cineasta chileno, fallecido este viernes, quien mantuvo una estrecha relación con Sanfic al presentar "Navidad" en la quinta edición del festival y ser reconocido por su trayectoria en 2024.

Paulina García, quien hizo historia justo a Lelio al otorgarle el Oso de Plata en la Berlinale por "Gloria" en 2013, fue galardonada con el premio a mejor actuación internacional por "Amor es el Monstruo", recordando entre lágrimas al celebrado cineasta.

"Fue el primer director con el que hice tanta amistad y estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de hacerlo (la película "Gloria"), de conocerlo y de haber trabajado con él", declaró sosteniendo el Oso de Plata y expresando que "a pesar de la pena y del silencio nacional, como me dijo ayer un taxista (...) Este oso era de él y lo vamos a echar de menos, sin duda".

El largometraje paraguayo "Narciso", de Marcelo Martinessi, y el documental chileno "Monguen", de Antonio Caro Berezín, se alzaron con los principales galardones en las categorías de cine.

La lista completa de ganadores de Sanfic 2026

Competencia Internacional

Mejor Película: "Narciso"

Mejor Dirección: Lukas Dhont por "Coward"

Mención Especial de Dirección: Diego Luna por "Ceniza en la boca"

Mejor Interpretación: Paulina García por "Amor es el Monstruo"

Mención Especial de Interpretación: Emmanuel Macchia y Valentin Campagne por "Coward".

Competencia de Cine Chileno

Mejor Película: "Monguen"

Mejor Dirección: Thomas Woodroffe por "Bloques erráticos"

Mejor Actuación: Sofía Paloma Gómez por "Cuadro Negro"

Competencia Cortometraje Talento Nacional

Mejor Cortometraje: "Reina de Puerto"

Mención Especial: "Ruidos Molestos"

Mención Especial: "Que no te alcancen los lobos"

Premio del Público SANFIC22