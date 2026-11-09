Florence Pugh despide a Sebastián Lelio con emotivo mensaje: "Tengo el corazón roto"

La actriz Florence Pugh compartió un sentido homenaje a Sebastián Lelio, cineasta que la dirigió en la película "The Wonder".

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete posteó una fotografía con el chileno, recordando el vínculo que construyeron durante el rodaje de la cinta hace cinco años y destacando tanto su calidad artística como su compromiso con las historias de mujeres.

"Era un hombre que estaba firmemente de nuestro lado. Le importaban profundamente las mujeres y dedicó su trabajo a contar sus historias, así como las distintas dificultades y dolores que enfrentan", escribió, asegurando tener "el corazón roto" por la partida del ganador del Oscar.

La británica también recordó que, durante el rodaje, ambos desarrollaron una cercana relación a partir de su gusto por la gastronomía y el vino tinto, una afición que los llevaba a compartir cenas en restaurantes de Dublín mientras conversaban sobre el proyecto.

"Nos enamoramos a través de la comida. Teníamos muchísimo de qué hablar sobre el guion de 'The Wonder', pero lo que realmente nos permitió conectar fue nuestro amor por la comida", relató, antes de recordar su entusiasmo compartido por la carne, los guisos, el queso y el vino tinto.

La estrella de Hollywood incluso contó que, poco antes de enterarse de la muerte de Lelio, había comprado un corte especial de carne y una botella de vino tinto, que preparó y bebió mientras lo recordaba. "Sonreí entre lágrimas mientras miraba mi plato, porque sabía que él también habría sonreído al verlo", expresó.

Finalmente, Pugh dedicó unas últimas palabras a su amigo y destacó el impacto que tuvo en su vida: "Era paciente, amable, un artista brillante y un director cuyas acciones a través de su arte marcaron una diferencia. Sebastián, te quiero, querido amigo. Brindo por ti. Siempre".