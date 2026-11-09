Camioneros y opositores desprecian anuncio de Kast y mantienen presión por los combustibles

El anuncio del Gobierno de limitar a 40 pesos por litro el alza de los combustibles prevista para este jueves y establecer un techo de 20 pesos durante los próximos 90 días no logró desactivar las críticas de la oposición ni la movilización de los transportistas.

La medida, anunciada por el Presidente José Antonio Kast, contempla la presentación de un proyecto de ley con discusión inmediata para contener las próximas variaciones de los precios de las bencinas y el diésel.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que la respuesta llegue tras meses de aumentos que han impactado directamente en el presupuesto de las familias.

La diputada independiente Carolina Cucumides, de la bancada del Partido Socialista (PS), planteó que "este anuncio, que llega tarde después de quitar en los primeros días el Mepco y que establece un piso solo por 90 días, es no entender lo que está viviendo la gente".

"Las penurias que están pasando en la ruralidad y lo difícil que es llegar a fin de mes no va a pasar (remediarse) en 90 días", sostuvo.

La parlamentaria afirmó que "este Presidente solo está tirando un balde de agua fría para apagar un incendio forestal".

En la misma línea, la jefa de bancada PPD-Independientes, la diputada Andrea Parra, reconoció que "toda ayuda es bienvenida para amortiguar las alzas de los combustibles, pero llega tarde".

"La gente ha pagado el costo de la estrategia del Gobierno de traspasar las alzas a sus bolsillos y ahora parece que le surgió la preocupación por la movilización de los camioneros", criticó.

Transportistas mantienen el paro

Las críticas, en efecto, también llegaron desde el gremio de los transportistas.

La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte confirmó que mantiene su convocatoria a un paro nacional desde esta medianoche, pese a los anuncios del Ejecutivo.

Su presidente, Cristian Sandoval, cuestionó que el Gobierno presente como una medida nueva un mecanismo que, según indicó, ya existía antes del cambio de administración.

"En cuanto al diésel, no es nada del otro mundo: 20 pesos que va a descontar el Gobierno es lo que tenía que devolvernos. Nada más", recordó.

El dirigente sostuvo que "cuando llegó el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz nos quitó nuestros 20 pesos, que eran las alzas que correspondían. No inventó la rueda; ya estaba hecho".

Sandoval insistió en que "hay que seguir luchando para que el Gobierno pueda empatizar", y enfatizó: "Nosotros seguimos adelante en el paro".

Mientras tanto, desde Chile Transporte, gremio que no adhirió a la convocatoria de movilización, informaron sobre bloqueos en distintos puntos de la Ruta 5, entre ellos Lautaro, Victoria, Mulchén, Los Ángeles, Cabrero, Talca, Curicó y San Fernando, e hicieron un llamado al diálogo entre las autoridades y los actores del sector.

Por su parte, la Confederación de Dueños de Camiones valoró como un avance la decisión de limitar el alza del diésel a 40 pesos esta semana y manifestó su disposición a evaluar el proyecto de los 90 días.

Costo fiscal

El anuncio del Ejecutivo se produce en medio de una nueva escalada de los precios.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el informe, desde el 30 de julio se acumulan cinco alzas consecutivas y la de este jueves será la sexta.

En ese período, la gasolina registra un incremento promedio de 220 pesos por litro, mientras que el diésel acumula cerca de 500 pesos.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda informó que entre agosto y octubre el Mepco representó un impacto fiscal de 1,1 billones de pesos, de los cuales 860.000 millones estuvieron destinados a contener el precio del diésel.

El economista Rodrigo Tranamil, académico del Diplomado en Economía de la Universidad Autónoma, advirtió que, si bien el anuncio del Gobierno "dará mayor certidumbre" y "aliviaría, sobre todo, al transporte y la presión inflacionaria de corto plazo", también implicará costos para el Estado si los precios internacionales continúan aumentando.

"Cada vez que el alza internacional supere esos 20 pesos por litro, la diferencia deberá ser cubierta por el fisco mediante una mayor rebaja del impuesto específico o un subsidio", explicó.

Agregó que "si el precio externo se estabiliza, el costo fiscal será acotado, pero, si el petróleo vuelve a dispararse, mantener ese tope puede volverse bastante costoso".