La Roja continúa su preparación para los amistosos contra Colombia
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La Roja continuó este lunes con sus entrenamientos en "Juan Pinto Durán", para los amistosos contra Colombia, que se disputarán el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago.
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