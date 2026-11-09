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La Roja continúa su preparación para los amistosos contra Colombia

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La Roja continuó este lunes con sus entrenamientos en "Juan Pinto Durán", para los amistosos contra Colombia, que se disputarán el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago.

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