"Fue un gran regalo para nosotros": Así nació la canción de Taylor Swift para "Toy Story 5"

Hace unos días, la cantante Taylor Swift sorprendió al mundo anunciando su colaboración con la franquicia de "Toy Story" a través de la música.

Tras dejar varias pistas para sus seguidores, la estrella del pop lanzó el pasado 5 de junio "I Knew It, I Knew You", una canción inédita para la quinta entrega de la saga que la conecta con sus raíces country.

Según reveló la artista -que se convirtió en la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores este jueves-, el tema fue escrito especialmente para la vaquerita Jessie, quien protagoniza la nueva cinta.

Para profundizar en este hito, Cooperativa conversó con la codirectora Kenna Harris y la productora Lindsey Collins, responsables del largometraje animado, quienes detallaron el trasfondo de esta unión musical.

Un regalo de Taylor para "Toy Story"

Respecto a esta emocionante colaboración, Collins confesó que tener a la ganadora de 14 premios Grammy en esta producción fue siempre el gran anhelo del equipo creativo.

"Sentíamos que no había comparación con tener una canción de Taylor Swift al final de esta película por una variedad de razones. Pero creo que la principal es que ella se siente como una narradora de historias", comentó.

Asimismo, la productora detalló el momento exacto en que le presentaron el proyecto a la cantautora, revelando la inmediata conexión que tuvo con la trama de la vaquera. "Le mostramos la película y ella simplemente se enamoró de la historia de Jessie", complementó sobre dicha reunión.

"Literalmente vio la película, se fue y escribió la canción, y nos la envió. Fue un gran regalo para nosotros", recordó Collins sobre el tema, que se podrá escuchar en los cines nacionales cuando "Toy Story 5" se estrene el próximo jueves 18 de junio.