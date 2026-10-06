Halle Berry niega haber agredido a su hijo y asegura: "Soy víctima de violencia doméstica"

Halle Berry respondió ante la Justicia a las acusaciones de su expareja Olivier Martínez, quien aseguró que la actriz habría agredido físicamente al hijo adolescente que tienen en común.

El exmatrimonio mantiene una disputa por la custodia de Maceo, de 13 años, luego de que Martínez solicitara tener su custodia exclusiva y relatara un supuesto episodio ocurrido mientras el menor utilizaba un videojuego de realidad virtual.

Según documentos judiciales obtenidos por People, Berry entregó su propia versión de lo ocurrido y negó haber ejercido violencia contra su hijo, asegurando que el incidente se produjo cuando intentó pedirle que dejara de jugar y ambos terminaron forcejeando de manera accidental.

"Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a víctimas de violencia doméstica", sostuvo la intérprete en su declaración.

La intérprete también aseguró que cuenta con registros y mensajes que, según su versión, contradicen las acusaciones realizadas por Martínez, mientras la disputa familiar continúa siendo revisada por la Justicia.

El conflicto entre ambos se mantiene en tribunales, donde también se han discutido las condiciones de custodia y visitas de su hijo, por lo que ahora será la Justicia la encargada de resolver las nuevas acusaciones.