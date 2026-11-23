La película live-action inspirada en "Naruto" avanza al confirmar al primer actor de su elenco, con Hiroyuki Sanada, estrella de la celebrada serie "Shōgun", dando vida a "Hiruzen Sarutobi", el Tercer Hokage de la Aldea Oculta de la Hoja.

La adaptación del manga creado por Masashi Kishimoto será escrita y dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta reconocido por "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y la taquillera "Spider-Man: Un Nuevo Día", contando con la bendición del creador de la obra.

De acuerdo con lo reportado por el medio especializado Deadline, Sanada se encuentra en las negociaciones finales para sumarse a la película. El estudio Lionsgate también está en conversaciones con el actor Charles Melton ("Beef") para integrarse al elenco, aunque su personaje no ha sido revelado.

Respecto a los jóvenes personajes protagónicos, tanto "Naruto" como "Sasuke" y "Sakura" serán elegidos mediante un casting a nivel mundial que ya está en marcha.

Por ahora, la película live-action de "Naruto" no tiene fecha de estreno confirmada.

El manga de Kishimoto nos presentó el inquebrantable camino ninja de un joven de cabello rubio y con marcas de bigotes en sus mejillas, quien logró superar los prejuicios y la soledad que marcaron a su infancia para transformarse en un gran ninja y convertirse en el "Hokage" de la Aldea Oculta de la Hoja.