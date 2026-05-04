Histórico: Chileno Diego Céspedes será parte del jurado del Festival de Cannes

El director Diego Céspedes hizo historia al convertirse en el primer chileno, del que se tenga registro oficial, en participar del jurado del prestigioso Festival de Cannes.

El cineasta debutó en 2025 con su premiado largometraje "La misteriosa mirada del flamenco", el cual fue precisamente galardonado en Un Certain Regard, una de las secciones clásicas de Cannes.

En esta ocasión Céspedes integrará el jurado de la Selección Oficial del evento, el cual es presidido por el surcoreano Park Chan-Wook ("Oldboy,The Symphatizer"), e integrado por Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård, entre otros.

"Siento que no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también a una forma de hacer cine, un cine latinoamericano distinto, sensible, atravesado por las singularidades bellas de lo humano", señaló Diego Céspedes sobre este hito en su carrera.

En esta labor, el cineasta nacional tendrá la posibilidad de evaluar producciones de Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, James Gray y Ryusuke Hamaguchi.

El Festival de Cannes se realizará entre el 12 y el 23 de mayo.