Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.3°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine | Hollywood

¿Superman o Superagente? Dean Cain cambia de traje y se une a ICE

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El icónico intérprete del "Hombre de Acero" asume un nuevo rol en la vida real, intercambiando fantasía por controvertida realidad.

¿Superman o Superagente? Dean Cain cambia de traje y se une a ICE
 Warner Bros | Redes sociales
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor que en los años '90 dio vida al icónico superhéroe Superman ahora viste otro uniforme: el de oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)Dean Cain, de 59 años, anunció su incorporación a cuestionada agencia federal a través de sus redes sociales, donde destacó los beneficios del puesto, como bonificaciones de 50.000 dólares y cancelación de deudas estudiantiles, para incentivar reclutamientos.

"Sentí que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses", declaró Cain a FOX News, canal donde ha sido frecuente comentarista conservador.

El exintérprete de "Clark Kent", quien apoya públicamente a Donald Trump desde 2020, aprovechó para criticar a Hollywood por "desvirtuar" personajes clásicos, como su reacción al llamar "inmigrante" a Superman en el nuevo filme de James Gunn.

Su decisión contrasta con las posturas de celebridades como Kim Kardashian, Cardi B o Mark Ruffalo, críticos de las redadas de ICE bajo la administración Trump. En junio, las protestas en Los Ángeles tras operativos migratorios reavivaron el debate sobre los métodos de la agencia.

Mientras Cain promueve su nueva carrera, la pregunta queda flotando: ¿Es este un giro heroico o villano? Para ICE, sin duda, tener a Superman de su lado es un golpe de relaciones públicas

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Fox News (@foxnews)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada