"Clayface" trae el body horror al Universo DC: Tráiler y fecha de estreno

Tras su primera aparición en los cómics en un lejano junio de 1940 en las páginas de Detective Comics #40 escrito por Bill Finger con dibujos y tintas de Bob Kane, el legendario cambiaformas "Clayface" finalmente desatará el caos en la gran pantalla con su propia película.

El largometraje ambientado en la continuidad central del Universo DC (DCU) está protagonizado por el actor galés Tom Rhys Harries, presentando este miércoles un primer tráiler donde se nos invita a mirar al miedo a la cara, llevando el mundo de superhéroes al género del body horror o terror corporal.

La historia nos presenta la pérdida de la identidad y la humanidad de un hombre, "Matt Hagen" (Harries), quien pasó de ser una estrella en ascenso en Hollywood a convertirse en un monstruo sediento de venganza.

El maestro del engaño que puede convertirse en cualquier cosa o persona, protagonizando algunos de los mejores episodios de "Batman: La Serie Animada" con "Feat of Clay" o el doloroso "Growing Pains", estará al centro de esta película dirigida por James Watkins (Speak no Evil).

Siendo escrita por Mike Flanagan (La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche, La vida de Chuck), con trabajo de escritura adicional de Hossein Amini (The Wings of a Dove, Drive), se estrenará el próximo 22 de octubre en cines.

El personaje ya apareció como uno de los antagonistas de la serie animada "Creature Commandos", el proyecto debut del DCU, enviando a "Rick Flag" a urgencias antes de ser derrotado por "Eric Frankenstein".

Será la tercera película DC Studios luego de "Superman", estrenada en 2025, y "Supergirl", que llegará a los cines el próximo 25 de julio.