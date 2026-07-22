"Soy un monstruo": El Universo DC abraza el horror en el tráiler de "Clayface"

El Universo DC (DCU) entra en terreno del horror corporal en el nuevo tráiler de "Clayface", con el actor galés Tom Rhys Harries dando vida al legendario cambiaformas convertido en uno de los grandes rivales de "Batman".

La historia nos presenta cómo el meteórico ascenso de "Matt Hagen" (Harries), de joven de las calles de Gotham a galán de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe criminal local lo dejan horriblemente desfigurado.

Abandonado por su equipo y sin nada que perder, "Matt" busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su apariencia anterior, pero que también afecta su cordura, convirtiéndolo en un monstruo sediento de venganza.

El maestro del engaño que puede convertirse en cualquier cosa o persona debutó en los cómics en un lejano junio de 1940 en las páginas de Detective Comics #40 escrito por Bill Finger con dibujos y tintas de Bob Kane, además de haber protagonizado algunos de los mejores episodios de "Batman: La Serie Animada" con "Feat of Clay" o el doloroso "Growing Pains".

Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James completan el elenco de esta película dirigida por James Watkins (Speak no Evil).

Siendo escrita por Mike Flanagan (La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche, La vida de Chuck), con trabajo de escritura adicional de Hossein Amini (The Wings of a Dove, Drive), se estrenará el próximo 22 de octubre en cines.

El personaje ya apareció como uno de los antagonistas de la serie animada "Creature Commandos", el proyecto debut del DCU, enviando a "Rick Flag" a urgencias antes de ser derrotado por "Eric Frankenstein".

Desde DC Studios confirmaron que "Clayface" se desarrolla antes de los eventos de esa serie y que se trata del mismo personaje.