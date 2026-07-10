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Tópicos: Magazine | Cine

"Il Cileno" de Sergio Castro-San Martín debutará en el Festival de Cine de Locarno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El filme chileno se presentará en la icónica sección Piazza Grande.
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El cine chileno sumó un nuevo hito internacional tras confirmarse que la película "Il Cileno" formará parte de la prestigiosa Selección Oficial del Festival de Cine de Locarno.

Dirigida por Sergio Castro-San Martín, la cinta es la cuarta obra de la productora nacional EQUECO -tras la exitosa "Denominación de Origen"- y significó un complejo desafío de ocho años de trabajo para levantar una coproducción entre Chile, Italia y Suiza.

La historia se traslada a 1976 para seguir a Aldo (Camilo Arancibia), un experto en explosivos exiliado en Torino que, desesperado por reencontrarse con su esposa e hijo, acepta fabricar bombas para grupos revolucionarios a cambio de ayuda.

El largometraje, que también tiene como protagonista a Andrew Bargsted, se proyectará al aire libre ante más de seis mil personas en la Piazza Grande, el corazón del evento y una de las pantallas más grandes de Europa.

La participación de "Il Cileno" se suma a la ya anunciada competencia de "Princesa Burro", el filme de la dupla León y Cociña, cerrando la lista de producciones chilenas que se presentarán en el certamen que se celebrará entre el 5 y el 15 de agosto.

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