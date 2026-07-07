Jane Austen vuelve a la gran pantalla en la nueva adaptación de "Sensatez y Sentimiento"
Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles protagonizan la película que llega en octubre.
La novela original fue publicada en 1811.
Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles protagonizan la película que llega en octubre.
La novela original fue publicada en 1811.
Focus Features y Working Title presentaron el primer tráiler de la nueva adaptación cinematográfica de "Sensatez y Sentimiento", la icónica novela de Jane Austen.
Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, el relato sigue a "Elinor" y "Marianne", las hermanas "Dashwood", cuyas diferencias temperamentales plantean un contraste moral y emocional que atraviesa penurias económicas, rumores de vecindario y los vaivenes del amor.
Prometiendo una "historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas", la película está dirigida por Georgia Oakley ("Blue Jean").
La adaptación más reconocida de la obra llegó a los cines en 1995, con Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman y Hugh Grant encabezando el elenco.
La distribuidora Andes Films confirmó que la nueva versión de "Sensatez y Sentimiento" se estrenará el próximo 29 de octubre en cines de Chile.