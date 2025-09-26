Jennifer Lawrence alzó la voz por Gaza: "Es un genocidio y es inaceptable"

La actriz Jennifer Lawrence se declaró "aterrorizada" ante la situación en Gaza, donde se está produciendo un "genocidio", en el marco de su participación en el Festival de Cine de San Sebastián.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable" dijo la intérprete de 35 años, al ser consultada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo.

"Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta extremadamente compleja y horrible situación, que me rompe el corazón", añadió la actriz, aunque expresó su temor a que sus respuestas "se utilicen para añadir más leña al fuego, más retórica".

Por eso, pidió que "la gente se centre en los responsables y en qué pueden hacer cuando voten" y que dejen de obligar a los actores y a los artistas "que están intentado expresar la libertad del arte y de expresión" a soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

Libertad de expresión bajo ataque

En relación con Estados Unidos afirmó que la libertad de expresión "está bajo ataque" en su país, también en el mundo del cine, donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad".

Subrayó que lo que le "entristece es la falta de respeto en el discurso de la política estadounidense en este momento y cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años que los políticos mientan y no tengan integridad".

Lawrence se encuentra en San Sebastián presentando la película "Die My Love", de la directora Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese.