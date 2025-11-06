Jennifer Lawrence y Emma Stone trabajan en película de "Miss Piggy"

"Miss Piggy", pese a ser un popular personaje de "Los Muppets", nunca ha protagonizado una película, lo que cambiará gracias al trabajo de las actrices Jennifer Lawrence y Emma Stone, quienes serán las productoras ejecutivas del filme con la "chanchita" como protagonista.

Las artistas trabajan en el proyecto con el comediante no binario Cole Escola, quien ganó un premio Tony por la obra "Oh, Mary!", a cargo del guion.

La noticia fue confirmada por Lawrence en el podcast "Las Culturistas", donde con su habitual franqueza lanzó: "No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer... Emma Stone y yo estamos produciendo una película de 'Miss Piggy' y Cole la está escribiendo.

Además, reporta Variety, la ganadora del Oscar reconoció que es probable que además actúe con su amiga en la producción: "Creo que sí. Tenemos que hacerlo...".

Pese a su cercanía personal, Jennifer Lawrence nunca ha protagonizado una película con Stone, lo que "es una lástima", agregó.

La franquicia surgida a partir del show de títeres "Los Muppets" es propiedad de Disney.