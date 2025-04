Jesse Plemons se une a la saga "Los Juegos del Hambre" como "Plutarch Heavensbee"

El actor Jesse Plemons se convirtió en la más reciente incorporación al elenco de "Sunrise On The Reaping", una nueva precuela de la saga "Los Juegos del Hambre".

Reciéntemente la película, que oficiará como secuela de "The Ballad of Songbirds and Snakes", anunció a Joseph Zada en el papel protagónico de "Haymitch Abernathy" y a Whitney Peak como su novia.

Ahora se anunció a Plemons para encarnar una versión más joven de "Plutarch Heavensbee", personaje que en la saga original fue inmortalizado por Philip Seymour Hoffman justo antes de fallecer.

"Sunrise On The Reaping" está basada en la novela del mismo nombre que fue lanzada en marzo pasado y que, en su primera semana, vendió 1.5 milones de copias en Estados Unidos.