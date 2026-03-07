Jessie Buckley, la favorita indiscutida para ganar el premio a Mejor Actriz en los Óscar

Jessie Buckley llega a los Premios Óscar como una de las grandes favoritas para quedarse con la estatuilla a mejor actriz por la película Hamnet, respaldada por una temporada de premios casi perfecta que la posiciona por encima del resto de las nominadas.

Salvo una sorpresa mayor, de esas que Hollywood suele guardar hasta el final, la actriz irlandesa de 36 años se encamina al próximo 15 de marzo hacia un galardón que muchos ya dan por asegurado, tras imponerse en varias de las premiaciones previas y recibir el respaldo de la crítica especializada.

Y no es que falte competencia. En la categoría también figuran nombres destacados de la industria como Emma Stone por Bugonia, Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You, Renate Reinsve por Sentimental Value y Kate Hudson por Song Sung Blue.

La interpretación de Buckley como Agnes Shakespeare ha generado amplio consenso entre críticos y especialistas, destacando su capacidad para transmitir un dolor profundo con una presencia escénica intensa y conmovedora.

Cómo llegó hasta aquí

Para entender cómo Buckley está a un paso de entrar en la historia de los premios más importantes del cine, es necesario revisar su recorrido en las principales ceremonias de la temporada.

Su triunfo en los Globos de Oro como mejor actriz en una película dramática y en los Premios BAFTA marcó el primer gran aviso de una tendencia que luego se consolidó con los galardones de la crítica y el premio del sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA.

El respaldo del sindicato es particularmente relevante, ya que representa la opinión de miles de actores que forman parte importante del cuerpo de votantes de la Academia.

Ganar estos cuatro premios, considerados uno de los mejores indicadores para anticipar los Óscar, es algo que pocas veces falla. Cuando un actor logra este pleno, suele convertirse en el favorito indiscutido frente a cualquier sorpresa de último minuto.

La sensibilidad de Hamnet

El trabajo de Buckley como Agnes Shakespeare, esposa del dramaturgo William Shakespeare, interpretado en la película por Paul Mescal, se mueve en un registro emocional distinto al de las otras candidatas.

Bajo la dirección de la ganadora del Óscar Chloé Zhao, la actriz protagoniza la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell, centrada en el duelo de la protagonista tras la muerte del único hijo varón del célebre escritor inglés.

"Es una actuación inconscientemente seductora de Jessie Buckley, que le da a cada mirada y sonrisa un significado penetrante", escribió el crítico británico Peter Bradshaw en su reseña de la película publicada en The Guardian.

Buckley asistirá a la gala de los Óscar por segunda vez. Su primera nominación fue en 2022, cuando compitió como mejor actriz de reparto por The Lost Daughter, un reconocimiento que ya la había puesto en el radar de Hollywood.

Si se cumplen los pronósticos de la prensa especializada, la actriz no solo consolidará a Agnes Shakespeare como el mejor papel de su carrera, sino que también podría sumarse a la lista de intérpretes irlandeses que han ganado un Óscar, como Daniel Day-Lewis por My Left Foot o Cillian Murphy por Oppenheimer.

Un eventual triunfo también confirmaría el ascenso de Buckley, quien comenzó su carrera en el cine independiente y la televisión británica, y hoy se posiciona como una de las actrices más influyentes de su generación en la industria internacional.