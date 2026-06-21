Jessie y la tecnología chocan en "Toy Story 5": "Desde el principio queríamos que fuera la heroína"

El pasado jueves 18 de junio, la saga de "Toy Story" regresó a los cines nacionales con su quinta película, que tiene como protagonista a la vaquerita Jessie (voz original de Joan Cusack).

A siete años de la última entrega, la historia retoma las aventuras de los juguetes enfrentándolos al mayor desafío de la infancia actual: la irrupción de las pantallas y el entretenimiento digital.

En concreto, el conflicto central se desata con la aparición de Lilypad (voz original Greta Lee), un dispositivo electrónico que actúa como el antagonista principal y amenaza el rol tradicional de los juguetes.

Sobre el nuevo rumbo de la franquicia de Disney y Pixar, Cooperativa conversó con la codirectora Kenna Harris y la productora Lindsey Collins, quienes desglosaron los desafíos de este choque generacional y explicaron las íntimas razones para transformar a Jessie en el eje de la cinta.

El salto de Jessie al protagonismo

Respecto a la decisión de transformar la estructura tradicional de la saga, Harris confesó que la idea de poner a la vaquerita al centro de la narrativa estuvo presente desde el primer minuto en la mente del guionista y director Andrew Stanton.

"Nosotras mismas nos preguntamos todo el tiempo por qué tomó hasta la quinta película", comentó entre risas. "Ella es un dínamo, es increíblemente valiente, audaz y caótica. Desde el primerísimo borrador sabíamos que ella sería la heroína", complementó.

Asimismo, la codirectora detalló el trabajo de desarrollo creativo que implicó construir este viaje emocional para el personaje: "Lo que se transformó con el tiempo fue hacia dónde la llevaríamos. Probamos un par de versiones con el fin de intentar descubrir qué la sanará, qué necesita experimentar para convertirse en su versión más poderosa y más segura de sí misma".

Pantallas vs. juguetes: un reflejo sin juzgar

Inspiradas en gran medida por la experiencia de Collins como madre y la observación del entorno, el equipo creativo detrás del filme buscó retratar el impacto de los dispositivos electrónicos desde una perspectiva honesta y madura, alejándose de los discursos moralistas o simplistas que suelen rodear al tema.

"Habría sido muy fácil ser binarios y decir: 'Bueno, la tecnología es horrible, debería morir todo al final de la película'", relató Collins en la conversación. "Pero la realidad es que, si la tecnología fuera puramente malvada, ninguno de nosotros la estaría usando. Además, no hay mucha diversión en tener un antagonista súper binario", apuntó.

En esa misma línea, la productora enfatizó que el objetivo principal fue buscar la especificidad del conflicto real para plasmarlo de manera cercana: "Intentamos adentrarnos mucho más en la realidad de con qué está lidiando la gente y cómo reflejarlo de manera honesta y sin juzgar. Queríamos abordar la historia desde ahí para salir del otro lado ofreciendo esperanza, alegría y optimismo, pero sin sentir que estábamos siendo ingenuos al respecto", concluyó.