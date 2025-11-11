La actriz Sally Kirkland muere a los 84 años

La actriz Sally Kirkland, conocida por películas como "Anna" y "Los Ángeles de Charlie", murió a los 84 años.

El deceso de la intérprete, ocurrido a solo días de haber ingresado a un hospicio por diversos problemas de salud, fue confirmado por su representante a través de TMZ.

Según reportes, la figura del cine y la televisión sufría de demencia hace ya un año y, debido a que SAG-AFTRA eliminó el seguro complementario para los miembros mayores de 65 años en 2021, cercanos a la artista crearon una página de GoFundMe para apoyarla económicamente.

"El año pasado, Sally se fracturó cuatro huesos del cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda", detalló el sitio. "Durante su recuperación, contrajo dos infecciones graves que pusieron en peligro su vida. La combinación de estas lesiones e infecciones ha requerido hospitalizaciones prolongadas y rehabilitación que exceden los 100 días que cubre el seguro", añadieron.

En tanto, el 7 de noviembre, uno de los organizadores de la colecta señaló que Kirkland se encontraba "bajo cuidados paliativos y descansando cómodamente".

La legendaria carrera de Sally Kirkland

Nacida en 1941, Sally Kirkland participó activamente del teatro de vanguardia, ganando popularidad por protagonizar la película "Anna" (1987), que le valió un Globo de Oro y la nominación al Oscar a Mejor Actriz.

Además, participó de producciones como "Los Ángeles de Charlie", "JFK" y "Todopoderoso", acumulando más de 250 créditos en películas y programas de televisión.

No obstante, sus apariciones se hicieron menos frecuentes entre el año 2000 y 2010, siendo "Sallywood" (2024), que exploraba su relación con el director Xaque Gruber, uno de sus últimos proyectos.