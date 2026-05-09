¿La mejor adaptación de un videojuego? "Exit 8" rompe el ciclo

La versión cinematográfica de "The Exit 8" ya está en cines con la promesa de ser la mejor adaptación de un videojuego a la fecha. Es que no solo rompe el ciclo de malos traspasos a la gran pantalla de títulos del mundo gaming, sino que también logra dar un sentido narrativo a su atractiva mecánica.

El videojuego independiente, desarrollado por la japonesa Kotake Create, se lanzó en 2023 y rápidamente se transformó en un éxito gracias a su simple y efectiva premisa: un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo del metro, el cual pareciera no tener fin. La única forma de escapar es encontrando la Salida 8.

Para ello, debemos seguir reglas simples. No pasar por alto ninguna anomalía; si encontramos alguna anomalía, dar la vuelta inmediatamente; y si no encontramos ninguna, no dar la vuelta. Un pequeño error y el ciclo vuelve a comenzar.

Aquella es la misma base de la película japonesa "Exit 8" dirigida por Genki Kawamura ("A Hundred Flowers"), la cual lleva la idea de romper el ciclo un paso más allá. Aunque el objetivo sea el mismo, escapar del espacio liminal, el bucle infinito se transforma en un verdadero purgatorio emocional.

La historia comienza desde el punto de vista de un hombre, interpretado por Kazunari Ninomiya, viajando en el tren subterráneo al ritmo del "Bolero" de Ravel.

Él ya se sentía atrapado entre la rutina y sus propias inseguridades, la ansiedad de la generación moderna, recibiendo una inesperada noticia antes de quedar atrapado en un pasillo infinito.

Ahí es donde el bucle adquiere una relevancia mayúscula al transformarse en una verdadera prueba emocional para nuestro protagonista. Mientras intenta escapar de este espacio que pareciera no tener fin, con reglas que te devuelven al inicio ante el más mínimo error, cada avance es un examen donde confronta su pasado, sus culpas y sus miedos para poder realmente avanzar.

Es un viaje físico, pero también interior, donde hasta los personajes no jugables (NPC) del videojuego adquieren importancia como muestra de lo que puede salir mal por huir de nuestras responsabilidades.

Agobiante y muy inventiva, "Exit 8" es uno de los mejores estrenos cinematográficos de lo que va del 2026, advirtiendo que el infierno puede ser muy mundano y es ahí donde debemos actuar para romper el ciclo.

"Exit 8" ya se encuentra en cartelera en los cines chilenos.