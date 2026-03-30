Los queridos cachorros están de vuelta en la gran pantalla con su tercera película, "PAW Patrol: La Dino Película" (Paw Patrol: The Dino Movie), la cual reveló su primer tráiler con una aventura en una misteriosa isla llena de dinosaurios. ¿La mayor sorpresa? El largometraje animado contará con nueva música de Backstreet Boys, dejando escuchar el single inédito "Bottle Up". La película se estrenará en cines chilenos el próximo 13 de agosto.

LEER ARTICULO COMPLETO