La película de Michael Jackson superó el millón de espectadores en Chile

La película biográfica de Michael Jackson se mantiene imbatible en las salas nacionales, superando el millón de espectadores en Chile.

Así lo aseguró Andes Films, que distribuye la película en nuestro país, dando cuenta que, con estos resultados, "Michael" se coronó como cinta biográfica o biopic más taquillera en la historia de Chile, venciendo al largometraje basado en la vida del legendario frontman de Queen, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury".

Pese a la fuerte competencia, la película dirigida por Antoine Fuqua ("Día de Entrenamiento") y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, como el icónico rey del pop, volvió al primer lugar de la taquilla nacional en el último fin de semana, superando a "The Mandalorian and Grogu" y "El Diablo se viste a la Moda 2".

"Michael" aborda una época concreta de la vida de Jackson, desde sus inicios musicales junto a sus hermanos como los Jackson 5 hasta la independencia artística total que vino tras su séptimo álbum, "Bad", a fines de los '80.

Ello deja fuera la etapa más controversial y dramática del cantante, pues las acusaciones por abuso sexual surgieron en 1993, y se centra en estos años formativos, teniendo como eje narrativo la conflictiva relación del músico con su dominante padre Joseph Jackson.