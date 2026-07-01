"La vida sigue": Danny Glover revela que tiene Alzheimer
El actor de "Arma Mortal", que cumplirá 80 años, se sinceró sobre la enfermedad que padece hace varios años.
El actor de "Arma Mortal", que cumplirá 80 años, se sinceró sobre la enfermedad que padece hace varios años.
El actor Danny Glover hizo público el Alzheimer que padece y compartió algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla.
En conversación con la revista People, el intérprete lanzó un optimista mensaje a a quienes sufren esta dolencia.
"Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró en la entrevista.
Asimismo, la estrella de "El Color Púrpura" y "Arma Mortal" precisó que se le diagnosticó esta condición en 2022, que le dificulta moverse, hablar y retener los recuerdos.
"Estoy seguro de que, a medida que esto avance, las cosas serán diferentes y cambiará", declaró. Sin embargo, añadió que "no siento que sea el final de mi vida. Hay trabajo por hacer".
Golver, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas "alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas", según la propia publicación y confirmando lo que su hija Clarisa asegura "creo que a veces está consciente y otras no".