"La vida sigue": Danny Glover revela que tiene Alzheimer

El actor Danny Glover hizo público el Alzheimer que padece y compartió algunos detalles sobre la enfermedad y su manera de afrontarla.

En conversación con la revista People, el intérprete lanzó un optimista mensaje a a quienes sufren esta dolencia.

"Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida sigue", aseguró en la entrevista.

Asimismo, la estrella de "El Color Púrpura" y "Arma Mortal" precisó que se le diagnosticó esta condición en 2022, que le dificulta moverse, hablar y retener los recuerdos.

"Estoy seguro de que, a medida que esto avance, las cosas serán diferentes y cambiará", declaró. Sin embargo, añadió que "no siento que sea el final de mi vida. Hay trabajo por hacer".

Golver, que cumplirá 80 años el próximo 22 de julio, respondió a las preguntas "alternando a menudo pensamientos inconclusos y digresiones personales poéticas", según la propia publicación y confirmando lo que su hija Clarisa asegura "creo que a veces está consciente y otras no".