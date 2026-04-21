Las películas de "Top Gun" regresan a los cines chilenos

El legendario piloto "Pete 'Maverick' Mitchell" volverá a cruzar los cielos con el reestreno de las dos películas de "Top Gun" en cines chilenos, como parte del cuadragésimo aniversario de la saga protagonizada por Tom Cruise.

Desde la distribuidora Andes Films confirmaron que "Top Gun: Reto a la gloria" de 1986, dirigida por Tony Scott, y su secuela "Top Gun: Maverick" de 2024, que encabezó Joseph Kosinski, regresarán a las salas de Chile el próximo 13 de mayo, permaneciendo en cartelera solamente por una semana.

Además, el clásico de los '80 que también protagonizó Val Kilmer y Kelly McGillis se proyectará por primera vez en formatos inmersivos y en salas IMAX como parte de este evento especial.

La noticia llega luego de que Paramount confirmara "Top Gun 3", la cual tendrá de vuelta a Cruise como el audaz piloto y cuyo guion ya está siendo escrito.