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Tópicos: Magazine | Cine

Mariana di Girolamo fue homenajeada en prestigioso festival de cine

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz chilena de "Caballo Salvaje Nueve" recibió el premio de la revista Variety por ser uno de los "10 actores a seguir" de 2026.

Mariana di Girolamo fue homenajeada en prestigioso festival de cine
 Instagram @marianadigirolamo / @wildhorsenine

"Tuvimos también un panel de conversación con actores que admiro muchísimo, fue inspirador escucharlos", destacó.

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La actriz chilena Mariana di Girolamo sigue acumulando reconocimientos por su aplaudido trabajo en la película "Caballo Salvaje Nueve" ("Wild Horse Nine"), siendo homenajeada en el Festival de Cine de Newport Beach (NBFF), en California.

Este lunes, en el marco del festival, la intérprete nacional recibió el premio de la revista especializada Variety a los "10 actores a seguir" de 2026, listado donde di Girolamo compartió con destacadas figuras como Inde Navarrete ("Obsesión"), Jaafar Jackson ("Michael"), Guitarricadelafuente ("La Bola Negra") y Joseph Zada ("Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha").

En la ceremonia, pudo expresar su agradecimiento a la directora de casting de la película, Sarah Finn, a quien "agradecí por su visión y por esta oportunidad, así que este reconocimiento lo comparto también con ella", señaló la actriz a El Mercurio.

"Me siento feliz y honrada de ser parte de este reconocimiento que Variety realiza. Tuvimos también un panel de conversación con actores que admiro muchísimo, fue inspirador escucharlos", aseguró la intérprete al citado medio.

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Postales de la ceremonia en NBFF, compartiendo con la directora de castinG Sarah Finn. (Foto: IG @wildhorsenine)

Di Girolamo vuelve esta semana al país para presentar en Chile la película junto al director Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"), que tendrá su preestreno nacional con una alfombra roja este miércoles.

Grabada en Rapa Nui y con John Malkovich y Sam Rockwell como protagonistas, "Caballo Salvaje Nueve" se estrenará en cines el 5 de noviembre.

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