Mariana Di Girolamo posó junto a Angelina Jolie en función de "Wild Horse Nine"

En el marco de una proyección internacional de "Wild Horse Nine", la actriz Mariana Di Girolamo compartió con la icónica actriz Angelina Jolie.

Este martes en el Linwood Dunn Theater de Los Angeles se realizó una proyección de la película de Martin McDonagh hasta donde llegó la chilena como parte de un elenco que encabeza John Malkovich.

Hasta allí llegó Jolie, quien conocía a Malkovich desde que trabajaron en "Changeling" en 2008.

"Wild Horse Nine" llegará a los cines de Chile este jueves 5 de noviembre. Un día después la película debutará en la cartelera estadounidense.