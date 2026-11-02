Martin McDonagh: Mariana di Girolamo es la mejor actriz de Chile y una de las mejores del mundo

El director Martin McDonagh se rindió ante Mariana di Girolamo luego de trabajar con ella en su última película, "Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve"), asegurando que es "la mejor actriz de Chile" y una de las mejores intérpretes del mundo.

Al conversar con Cooperativa durante su reciente visita a Chile, el cineasta detrás de "Tres Anuncios por un Crimen" destacó la actuación de di Girolamo, quien da vida a una estudiante chilena, "Mónica", de visita en Rapa Nui meses antes del golpe de Estado de 1973, compartiendo escena con John Malkovich y Sam Rockwell.

"Sí, Mariana. Creo que es la mejor actriz de Chile y una de las mejores del mundo, y me encanta que el mundo pueda ver la gran estrella que es", declaró el director británico de raíces irlandesas.

McDonagh sostuvo que los chilenos "lo saben desde hace mucho tiempo, pero es genial. Ya creo que está empezando a suceder. Tiene tanta integridad, es una persona tan encantadora y una actriz tan brillante que es fantástico estar a su lado en este momento de su carrera, viendo cómo crece cada vez más".

Di Girolamo ha recibido aplausos a nivel internacional gracias a su actuación en la película, siendo reconocida por la revista especializada Variety entre los "10 actores a seguir" del 2026 y entrando en los pronósticos de la carrera a los Premios Oscar.

"Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve") se estrena en cines este jueves 5 de noviembre.