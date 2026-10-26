Mariana di Girolamo busca "preservar la memoria y entretener" con "Wild Horse Nine"

Mariana di Girolamo, junto a las actrices Ailín Salas y Paola Giannini, representan la fuerza femenina latina de "Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve"), la nueva película del británico de padres irlandeses Martin McDonagh ("Los Espíritus de la Isla"), que se grabó mayormente en Rapa Nui y que retrata un momento clave de la historia chilena: los días previos al golpe de Estado de 1973.

Aquello no es lo central de la trama, que gira en torno a la travesía de culpa y arrepentimiento de dos agentes de la CIA, "Chris" (John Malkovich) y "Lee" (Sam Rockwell), pero sí está muy presente. Es un evento inevitable, visto desde la mirada de un cineasta extranjero que aborda sus relatos con humor negro y mucho sarcasmo.

"Ha sido interesante hacer el recorrido de esta película", destacó di Girolamo al conversar con Cooperativa, asegurando que el largometraje "ha abierto muchas conversaciones nuevamente interesantes".

Aunque, indicó, "esto sucede un par de meses antes de lo que pasó en Chile, del golpe de Estado y es ficción y todo, creo que también es una manera de preservar la memoria, de no olvidar, no olvidarlos, no olvidarlas, en un lenguaje tan particular como es el de Martin McDonagh. Se mezcla con este humor negro, sarcasmo, y creo que es una genialidad poder retratar estos temas, hablar de estos temas, preservar la memoria y entretener".

"Creo que eso va a hacer que la gente quiera revisitar esta película", valoró la intérprete, que da vida a "Mónica", una estudiante de visita en Rapa Nui que desconoce lo mucho que impactará en el personaje de Malkovich.

Ailín Salas, Mariana di Girolamo y Paola Giannini representan la fuerza femenina latina de la película. (Foto: Cooperativa / Cactus Medios)

A su vez, Giannini, que tiene un rol pequeño pero clave como "Rosa" en la isla, destacó que el momento histórico de Chile está "muy bien retratado" en el largometraje, pero puso énfasis en la importancia de "explicar que esto es un contexto histórico en el que está esta película y que la película también trata de seres humanos. No solo pasa por ahí, a pesar de estar en un momento histórico muy importante de Chile".

"Me parece un poco prematuro hablar de los Oscar"

La actuación de di Girolamo ha sacado aplausos a nivel internacional desde su estreno en el Festival de Venecia, entrando en la carrera a los premios Oscar al ser postulada por medios especializados como Variety, que la eligió entre los "10 actores a seguir" de 2026.

Consultada sobre ese recorrido que se abrió hacia los Premios de la Academia, la intérprete nacional se sinceró al expresar que "la verdad es que estoy muy conectada con el aquí y el ahora, que era algo que decía una profesora, la Eli Rodríguez, una profesora de Movimiento en la Universidad Católica, como conectada en el presente, conectada como mi corazón y mis energías en el hoy".

Di Girolamo sí agradeció el cariño y apoyo que ha recibido por parte de la gente, lo cual "ha sido movilizador para mí, para nosotros. Me parece un poco prematuro hablar de los Oscar y eso, porque de verdad estoy muy enfocada en esto, que es un trabajo, es una parte tan importante de lo que hacemos. Una cosa es grabar y después la otra es toda la difusión. Es una oportunidad también para mostrar lo que hacemos, para poner el foco en nuestra cultura, en nuestro país".

"Solo decir que agradezco mucho el cariño, la ilusión compartida y veamos lo que pasa", dijo sonriente.

Mariana di Girolamo, Ailín Salas y Paola Giannini llegaron hasta Chile con McDonagh para presentar la película ante el público nacional. (Foto: Cactus Medios)

McDonagh "mezcla cosas que parecen incompatibles y crea un mundo único"

Las mujeres presentes en esta historia ambientada en Rapa Nui, y en menor medida en Santiago de Chile, nacieron en la región y la representan sin perder el acento ni su identidad, pese a ser una producción hollywoodense.

Esto es más notorio en el caso de Ailín Salas, actriz argentina que da vida a una estudiante chilena, "Alicia", adoptando completamente la nacionalidad. Aunque reconoció tener "miedo" respecto a la recepción que iba a tener del público chileno, sus compañeras de elenco la celebraron como una connacional más.

"Me siento muy honrada de ser parte (…) Fue una gran oportunidad para mí y me sentí tan en casa acá, con gente tan dulce y cálida", declaró enternecida, recalcando que "fue hermoso compartir y estar en una película como ésta, dirigida por un director tan increíble… (McDonagh) es tan auténtico en lo que hace y que retrata con mucho amor, de una manera difícil porque mezcla cosas que parecen incompatibles y crea un mundo único".

La otra gran protagonista latinoamericana es la isla misma, con di Girolamo apreciando el valor de ver a Rapa Nui siendo retratada de "una manera maravillosa", siendo "un personaje importantísimo en esta película".

"También la gente va a estar feliz de ver una gran película en un lugar tan hermoso como es la Isla de Pascua, que es chilena también", cerró Giannini, invitando a adentrarse en esta mirada de Chile que ha sacado aplausos en todo el mundo.

"Wild Horse Nine" ("Caballo Salvaje Nueve") se estrena el próximo 5 de noviembre en cines.