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Tópicos: Magazine | Cine

Marvel despide a Patrick Stewart: Su última actuación será en "Avengers Doomsday"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor británico, descrito como "un genio extraordinario y un auténtico caballero", falleció a los 86 años.

Marvel despide a Patrick Stewart: Su última actuación será en
 Marvel Studios

Stewart dio vida al profesor "Charles Xavier", o simplemente "Profesor X", en la saga cinematográfica de "X-Men" desde la primera película del 2000.

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Marvel Studios despidió a sir Patrick Stewart, fallecido a los 86 años, describiéndolo como "un genio extraordinario, un colaborador generoso y un auténtico caballero".

El actor británico que llevó su escuela shakesperiana al profesor "Charles Xavier", o simplemente "Profesor X", en la saga cinematográfica de "X-Men", murió este miércoles tras una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy.

Su última actuación como "Charles Xavier" se verá en la superproducción "Avengers: Doomsday", que se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre.

"Todos en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de sir Patrick Stewart", señaló el estudio mediante un comunicado en redes sociales, destacando que "sir Patrick dio vida al profesor 'Charles Xavier' con una gracia, una inteligencia y una humanidad extraordinarias, que definieron al personaje para generaciones de seguidores, desde 'X-Men' hasta 'Logan' y 'Avengers: Doomsday'".

En el texto, describen al intérprete británico como "un genio extraordinario, un colaborador generoso y un auténtico caballero".

Le sobreviven su esposa Sunny Ozell, así como sus hijos Sophie y Daniel Stewart.

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