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Tópicos: Magazine | Cine

Marvel estrenó tráiler de "Avengers: Doomsday"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta está protagonizada por Robert Downey Jr.

Marvel estrenó tráiler de
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Marvel Studios presentó un avance especial de "Avengers: Doomsday" durante el evento de D23: The Ultimate Disney Fan Event la noche del viernes.

El nuevo adelanto fue revelado en el escenario por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Doctor Doom), Chris Evans (Steve Rogers) y Hayley Atwell (Peggy Carter). 

En "Avengers: Doomsday" (que se estrena el 17 de diciembre), héroes de tres universos distintos se verán arrastrados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna otra que hayan encontrado.

 

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